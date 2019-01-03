Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

«Нодон синмун»: Для продвижения по пути мира не должно быть совместных военных учений с участием внешних сил

Write: 2019-01-07 15:29:07Update: 2019-01-07 17:31:30

«Нодон синмун»: Для продвижения по пути мира не должно быть совместных военных учений с участием внешних сил

Photo : KBS News

Для продвижения вперёд по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил. Об этом говорится в статье, опубликованной в понедельник в газете «Нодон синмун», главном органе правящей ТПК.  В статье подчёркивается, что устранение ядерной угрозы на Корейском полуострове и содействие созданию атмосферы мира являются обязательными условиями для развития межкорейских отношений. Таким образом, Пхеньян в очередной раз потребовал от РК и США отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове. В статье также содержится требование к Сеулу отказаться от ввоза из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение. 
Список

Рекомендуем