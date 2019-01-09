Лидер КНДР Ким Чон Ын прибыл с визитом в Китай

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын отправился 7 января во второй половине дня с официальным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как сообщают северокорейское агентство ЦТАК и китайское Синьхуа, визит продлится по 10 января. Это четвёртая по счёту поездка Ким Чон Ына в Китай. Её факт был официально подтверждён после того, как появились сообщения о пересечении спецпоездом Ким Чон Ына северокорейско-китайской границы. В официальных сообщениях указывается что северокорейского лидера в поездке сопровождают его супруга Ли Соль Чжу, заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ТПК Ли Су Ён, заместитель председателя ЦК ТПК Пак Тхэ Сон, министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр обороны Но Гван Чхоль.