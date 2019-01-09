Платёжный баланс РК является профицитным 81 месяц подряд

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Профицит платёжного баланса РК за ноябрь прошлого года составил 5 млрд 60 млн долларов, что на 2 млрд 370 млн долларов меньше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщил во вторник Банк Кореи, хотя профицит и сохраняется 81 месяц подряд, с марта 2012 года, он оказался минимальным с апреля прошлого года из-за уменьшения профицита товарного баланса. Его показатель составил 7 млрд 970 млн долларов, сократившись на 3 млрд 490 млн долларов в годовом исчислении. Это объясняется снижением цен на основные предметы южнокорейского экспорта – полупроводники и нефтепродукты. Дефицит платёжного баланса в сфере услуг сократился по сравнению с прошлым годом на 980 млн долларов, составив 2 млрд 290 млн долларов, благодаря росту числа иностранных туристов на 23,5% по сравнению с ноябрём прошлого года.