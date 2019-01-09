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В мире

Папа Римский выражает надежду на мир на Корейском полуострове

Write: 2019-01-08 10:28:02Update: 2019-01-08 10:46:02

Папа Римский выражает надежду на мир на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Папа Римский Франциск наблюдает за диалогом заинтересованных сторон по снижению напряжённости на Корейском полуострове. В ходе состоявшейся 7 января в Апостольском дворце в Ватикане встречи с зарубежными дипломатами он выразил надежду на урегулирование ситуации в регионе. Папа призвал дипломатов приложить совместные усилия для защиты мира, обеспечения сосуществования и поддержки нуждающихся. В своей речи Папа Римский Франциск отметил также, что на Корейском полуострове наблюдаются положительные изменения. Он выразил надежду на то, что Юг и Север путём конструктивного обсуждения сумеют найти решение существующих проблем, которое обеспечит сотрудничество, примирение и совместное развитие двух Корей. 
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