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Политика

Президент РК поддерживает использование трудовых ресурсов КНДР отечественными компаниями

Write: 2019-01-08 10:33:50Update: 2019-01-08 10:44:57

Президент РК поддерживает использование трудовых ресурсов КНДР отечественными компаниями

Photo : YONHAP News

7 января президент РК Мун Чжэ Ин встретился с представителями малых и средних, а также венчурных компаний страны. В ходе встречи он отметил   возможность использования южнокорейскими компаниями северокорейских трудовых ресурсов. В ответ на призыв председателя Корейской федерации малого и среднего бизнеса Пак Сон Тхэка рассмотреть возможность реализации программ повышения квалификации северокорейских специалистов в рамках межкорейского сотрудничества, Мун Чжэ Ин указал, что этому должно предшествовать ослабление международных санкций. Глава государства также подчеркнул, что в случае возобновления экономического сотрудничества Юга и Севера необходимо активизировать участие в этом процессе малых и средних компаний. Он заявил, что правительство сделает для этого всё возможное. 
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