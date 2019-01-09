Президент РК поддерживает использование трудовых ресурсов КНДР отечественными компаниями

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7 января президент РК Мун Чжэ Ин встретился с представителями малых и средних, а также венчурных компаний страны. В ходе встречи он отметил возможность использования южнокорейскими компаниями северокорейских трудовых ресурсов. В ответ на призыв председателя Корейской федерации малого и среднего бизнеса Пак Сон Тхэка рассмотреть возможность реализации программ повышения квалификации северокорейских специалистов в рамках межкорейского сотрудничества, Мун Чжэ Ин указал, что этому должно предшествовать ослабление международных санкций. Глава государства также подчеркнул, что в случае возобновления экономического сотрудничества Юга и Севера необходимо активизировать участие в этом процессе малых и средних компаний. Он заявил, что правительство сделает для этого всё возможное.