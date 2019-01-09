Представлен проект реформирования системы определения МРОТ

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7 января министр труда и занятости РК Ли Чжэ Гап представил проект реформирования системы определения МРОТ. В его основе лежит разделение нынешнего комитета по вопросу МРОТ на два комитета – предварительный и по определению размера МРОТ. В задачи первого входят анализ экономических показателей и мнения населения, а также установление ориентировочных рамок повышения минимального размера оплаты труда. Второй, руководствуясь полученными данными, должен окончательно определить размеры МРОТ. В состав предварительного комитета войдут девять экспертов, а второй комитет будет сформирован из числа представителей рабочих, деловых кругов, правительства и парламента. В список критериев, принимающихся во внимание при установлении МРОТ, помимо экономической ситуации и размера минимального дохода, включены различные социальные выплаты. Таким образом, правительство намерено внести больше объективности в вышеуказанный процесс. Трудовые круги выступили с жёстким протестом, считая, что власти снижают уровень участия самих рабочих. Представленный проект будет обсуждён 10 января на дебатах с участием экспертов. Кроме того, по его содержанию планируется провести сбор общественного мнения.