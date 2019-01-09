В четвёртом квартале продажи Samsung Electronics сократились на 10,6%

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В четвёртом квартале прошлого года продажи компании Samsung Electronics сократились на 10,6% в годовом исчислении и на 9,9% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 52 млрд 700 млн долларов. Операционная прибыль снизилась на 28,7% в годовом исчислении и на 40% по сравнению с третьим кварталом, составив 9 млрд 600 млн долларов. Операционная прибыль гораздо ниже прогнозного показателя в 12 млрд долларов. По итогам всего прошлого года продажи Samsung Electronics составили 209 млрд 600 млн долларов, а операционная прибыль - 52 млрд 600 млн долларов. Хотя это и рекордные показатели, прогноз об операционной прибыли в размере 60 трлн вон или 53 млрд 600 млн долларов не оправдался.