Джим Ён Ким покинет пост президента Всемирного банка

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Президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил об уходе в отставку с 1 февраля. На своей странице в Twitter он написал, что для него было большой честью возглавлять организацию, полную увлечённых людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности. Касаясь дальнейших планов, Джим Ён Ким заявил, что будет работать в сфере инвестиций в развивающиеся страны, что оказывает влияние на глобальные процессы, в том числе изменение климата. Джим Ён Ким занял пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет. В 2016 году совет директоров организации переизбрал его. Срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году. Обязанности руководителя организации будет временно выполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. Деятельность Джима Ён Кима отличалась от концепции администрации президента США Дональда Трампа. Он, в частности, работал над оказанием активной помощи проектам возобновляемой энергетики, сокращая инвестиции в угольную энергетику. Ссылаясь на источник, агентство Reuters, сообщило, что решение об уходе Джин Ён Ким принял самостоятельно и никакого давления со стороны администрации Дональда Трампа не было.