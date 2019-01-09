Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

МИД РК: Визит Ким Чон Ына в Пекин внесёт вклад в налаживание мира

Write: 2019-01-08 11:18:27Update: 2019-01-08 11:19:57

МИД РК: Визит Ким Чон Ына в Пекин внесёт вклад в налаживание мира

Photo : YONHAP News

Правительство РК ожидает, что обмены на высоком уровне между КНДР  и Китаем, в том числе встречи между лидерами двух стран  Ким Чон Ыном и Си Цзиньпином, внесут вклад в денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник представитель южнокорейского МИД. По его словам, южнокорейское правительство намерено продолжать усилия в поддержании диалога по денуклеаризации КНДР.  Представитель МИД уклонился от прямого ответа на вопрос о том,  был ли Сеул заранее уведомлён о визите Ким Чон Ына Китай, сказав лишь, что соседние страны «находятся в тесном контакте» по вопросам, связанным с межкорейским сотрудничеством и обменами между КНДР и Китаем. 
Список

Рекомендуем