МИД РК: Визит Ким Чон Ына в Пекин внесёт вклад в налаживание мира

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Правительство РК ожидает, что обмены на высоком уровне между КНДР и Китаем, в том числе встречи между лидерами двух стран Ким Чон Ыном и Си Цзиньпином, внесут вклад в денуклеаризацию и установление прочного мира на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник представитель южнокорейского МИД. По его словам, южнокорейское правительство намерено продолжать усилия в поддержании диалога по денуклеаризации КНДР. Представитель МИД уклонился от прямого ответа на вопрос о том, был ли Сеул заранее уведомлён о визите Ким Чон Ына Китай, сказав лишь, что соседние страны «находятся в тесном контакте» по вопросам, связанным с межкорейским сотрудничеством и обменами между КНДР и Китаем.