Майкл Помпео: Партнёрство США и КНР важно для денуклеаризации КНДР

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Независимо от торгового противостояния США и Китая, две страны являются хорошими партнёрами в процессе денуклеаризации КНДР. Об этом 7 января заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью американскому телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности влияния торговой войны двух стран на решение северокорейской проблемы. Китай уже подчёркивал, что эти два вопроса не пересекаются, подтверждая данную позицию действиями,- отметил Майкл Помпео. Он напомнил, что Китай был прекрасным партнёром США в сокращении рисков для мирового сообщества, связанных с северокорейским ядерным оружием. Он выразил надежду на то, что такое партнёрство будет продолжаться.