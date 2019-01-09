Главы оборонных ведомств РК и США обсудили вопросы сотрудничества

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8 января министр обороны РК Чон Гён Ду и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили позицию о сохранении совместной концепции безопасности и двустороннего союза, невзирая на любые изменения. Стороны отметили, что союз РК и США в течение почти 70 лет играл решающую роль в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове. Был отмечен большой прогресс в сотрудничестве в деле налаживания прочного мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Чон Гён Ду и Патрик Шанахан сошлись во мнении о том, что тесное сотрудничество глав оборонных ведомств двух стран является важным условием сохранения союза РК и США, договорившись поддерживать диалог.