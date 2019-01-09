Южнокорейские компании отмечают спад в отечественной экономике

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Девять из десяти южнокорейских компаний считают, что экономика страны пошла на спад. Об этом говорится в представленном 8 января докладе Института экономических исследований Hyundai, посвящённом прогнозам экономической ситуации. Доклад составлен на основе опроса, проведённого с 10 по 24 декабря прошлого года среди 110 компаний. 77,8% из них считают, что в этом году ситуация в экономике будет хуже, чем в прошлом. 92,7% компаний согласились с выводами экспертов о том, что отечественная экономика уже пошла на спад. Среди самых больших факторов для беспокойства в этом году 41,8% респондентов отметили ослабление конкурентоспособности ключевых отраслей. 50% дали отрицательную оценку экономической политики правительства минувшем году. На вопрос о том, в какой сфере политику правительства можно назвать успешной, 59,8% назвали межкорейские отношения. 16,4% отметили, что таких сфер нет. Неудачной была названа политика в регулировании различных ограничений – 23,5%, в решении проблемы рабочих мест – 22,2%. Помимо этого 89,8% считают, что повышение МРОТ окажет отрицательное влияние на положение частного бизнеса.