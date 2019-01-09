Корейцы считают началом старости 72,5 года

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Корейцы старше 65 лет считают, что старость начинается с возраста 72,5 года. Это на семь лет позже, чем прописано в законе о соцобеспечении пожилых людей. Вышеуказанный показатель был определён на основе результатов опроса, проведённого среди трёх тысяч сеульчан старше 65 лет. 40% респондентов назвали возраст старше 75 лет. Уровень удовлетворённости качеством жизни, который учитывает состояние здоровья, финансовое и жилищные условия, составил 3,4 балла из 5 возможных. Это на 0,4 балла лучше, чем в 2012 году. Самый высокий уровень удовлетворённости в 3,5 балла был отмечен относительно жилищных условий. Далее следует состояние здоровья, общественная и культурная жизнь – 3,2 балла. Самый низкий показатель в 2,9 балла отмечен относительно экономического состояния. Шесть из десяти пожилых людей живут отдельно или с людьми такого же возраста. Также выяснилось, что люди данной возрастной группы имеют в среднем 1,8 хронических заболеваний. 13,7% отмечают симптомы депрессии. 35% сеульчан в этом возрасте работают, в основном, в сфере простого труда, продаж и услуг. Данное исследование проводится мэрией Сеула каждые два года с 2012 года с целью выработки мер борьбы с процессом старения.