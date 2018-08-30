Президент РК произвёл очередные перестановки в своей администрации

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8 января президент РК Мун Чжэ Ин назначил на пост главы своей администрации Но Ён Мина, занимающего пост посла РК в Китае. Он заменит на посту главы администрации Им Чжон Сока. Главным секретарём президента по общим вопросам назначен бывший депутат Национального собрания РК, глава окружного комитета правящей Демократической партии Тобуро, член президентского комитета по региональному развитию Кан Ги Чжон. Главным секретарём президента по связям с общественностью стал бывший комментатор телерадиокомпании MBC Юн До Хан. Об этом 8 января сообщил Им Чжон Сок. Но Ён Мин в связи с новым назначением планировал вернуться из Китая 7 января, но отъезд был отложен в связи с прибытием в Пекин северокорейского лидера Ким Чон Ына. Мун Чжэ Ин сменил главу своей администрации и руководителей других важных постов спустя 20 месяцев после вступления в должность президента. Таким образом, он начал формирование второго состава своей администрации. Но Ён Мин и Кан Ги Чжон являются соратниками Мун Чжэ Ина. Их назначение на ключевые посты, по мнению экспертов, связано со стремлением президента повысить управляемость госаппарата с целью сосредоточиться на реализации политики реформ. После завершения формирования второго состава администрации ожидается активизация обновления кабинета министров.