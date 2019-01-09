Рост занятости в РК в 2018 году – самый низкий за 10 лет

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По итогам 2018 года общее количество занятого населения РК составило 26 млн 820 тыс. человек, что на 97 тыс. человек больше, чем в предыдущем году. Данный рост является самым низким с 2009 года, когда страна переживала финансовый кризис, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Уровень занятости составил 60,7% трудоспособного населения, сократившись за прошлый год на 0,1%. Безработными были 1 млн 73 тыс. человек – 3,8% трудоспособного населения. Это самый высокий показатель с 2000 года. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 8,6%, сократившись на 0,6% по сравнению с 2017 годом. Только в декабре прошлого года количество рабочих мест в производственном секторе сократилось на 127 тыс., а в сфере розничной торговли на 63 тыс. Одновременно в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения создано 154 тыс., а в сфере информационно-коммуникационных технологий – 94 тыс. новых рабочих мест.