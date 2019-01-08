В Пекине состоялась встреча глав КНДР и Китая

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8 января председатель КНР Си Цзиньпин принял прибывшего ранее в тот же день в Пекин председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. О содержании переговоров, проходивших около часа в Доме народных собраний, не сообщается. Как полагают, они были посвящены вопросам активизации сотрудничества между двумя странами и координации позиций в преддверии второго американо-северокорейского саммита. По окончании встречи китайский лидер устроил обед в честь делегации КНДР. По данным источника в Пекине, 9 января Ким Чон Ына намерен вновь встретиться с Си Цзиньпином и осмотреть некий промышленный объект.