10 марта состоятся выборы в Верховное народное собрание КНДР

1 марта состоятся выборы в Верховное народное собрание (однопалатный парламент) КНДР 13-го созыва. Об этом сообщило в среду агентство ЦТАК. В соответствии с Конституцией КНДР, Верховное народное собрание является высшим законодательным органом страны, в его составе 687 депутатов. Они собираются на сессию раз, чтобы утвердить бюджет и другие законы, подготовленные Президиумом Верховного народного собрания, в руках которого в перерывах между сессиями сосредоточена законодательная власть. Выборы проходят на безальтернативной основе. Явка на предыдущие выборы в марте 2014 года составила 99,97%, а уровень поддержки кандидатов – 100%