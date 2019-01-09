Президент РК приветствовал создание командования наземными операциями

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Создание командования наземными операциями позволило обеспечить унификацию системы управления военными операциями и базу для их проведения под руководством южнокорейских вооружённых сил. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на церемонии вручения флага новому командованию. Оно объединяет командование третьей пехотной армии, отвечающей за западный фронт, и первой пехотной армии, за которой закреплён восточный фронт. Мун Чжэ Ин назвал данное событие первым успехом «реформирования обороны 2.0» и полномасштабным началом этих реформ. Президент отметил, что план организации нового командования был подготовлен в 2005 году.