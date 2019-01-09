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В мире

В Вашингтоне не комментируют визит Ким Чон Ына в Пекин

Write: 2019-01-09 11:05:24Update: 2019-01-09 11:08:14

В Вашингтоне не комментируют визит Ким Чон Ына в Пекин

Photo : KBS News

Администрация президента США Дональда Трампа не комментирует визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Пекин. На просьбу журналистов  дать комментарий по поводу визита в госдепартаменте ответили, что могут озвучить лишь позицию по вопросам национальной безопасности. Между тем, имеются данные, что КНДР и США обсуждают вопросы, касающиеся второго саммита. Ранее сообщалось, что Белый дом направил делегации в Бангкок, Ханой и на Гавайи. При этом Ханой указывается в качестве наиболее вероятного места для проведения встречи глав КНДР и США. Плюс Ханоя состоит в том, что Ким Чон Ын может отправиться туда на своём самолёте, и там есть северокорейское посольство. Правительство РК, между тем, надеется на то, что нынешний визит Ким Чон Ына в Пекин внесёт вклад в обеспечение успеха американо-северокорейских переговоров. 
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