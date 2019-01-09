Суд РК удовлетворил иск на арест имущества Nippon Steel Corporation

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8 января южнокорейский суд удовлетворил иск на арест имущества Nippon Steel Corporation в РК, поданный жертвами принудительной трудовой мобилизации, которая проводилась в период японского колониального правления в Корее. 31 декабря прошлого года адвокаты жертв мобилизации обратились в суд города Тэгу с требованием в принудительном порядке арестовать акции компании PNR, созданной совместно японской Nippon Steel Corporation и южнокорейской POSCO. 3 января этого года суд решил удовлетворить вышеуказанное требование. Началась процедура передачи решения ответчику на сумму в 400 млн вон или 356 тыс. долларов, которые соответствуют размеру компенсаций для двух жертв, выступающих в качестве истцов. После передачи решения суда компании PNR данные акции не могут быть проданы или переданы. Адвокаты истцов заявили, что у них не было другого выбора кроме как подать иск на продажу акций, поскольку Nippon Steel Corporation отказывалась идти на переговоры. Касательно двух других жертв, участвовавших в судебном деле, которые скончались, адвокаты намерены провести процедуру передачи права на защиту их интересов членам семей, после чего будет направлена дополнительный иск на арест акций PNR.