Половина южнокорейцев считают налоговую политику правительства выгодной для богатых

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Половина южнокорейцев считают нынешнюю налоговую политику правительства выгодной для обеспеченных слоёв населения. Такими стали результаты исследования, проведённого в период с 4 по 6 января среди тысячи жителей страны. Вышеуказанного мнения придерживаются 48,9% респондентов. Это на 1,1% меньше, чем по итогам опроса, проводившегося в сентябре прошлого года. 31,8% считают, что действующая политика выгодна обычным людям. Данная отметка сократилась на 3,3%. 43,5% респондентов считают, что экономическая политика правительства ориентирована на крупные компании, 30,1% - на малые и средние. По мнению экспертов, результаты опроса подтверждают, что власти уделяют больше внимания инновациям и реформированию системы регулирования деловой деятельности, слабо занимаясь демократизацией экономики и реформированием структуры экономики, опирающейся на крупные корпорации.