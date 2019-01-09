Красный Крест выделил 111 тыс. долларов на помощь жителям КНДР, пострадавшим от тайфуна

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) выделила 111 тыс. долларов на оказание помощи северокорейцам, пострадавшим в результате селей и наводнений, вызванных тайфуном SOULIK в августе прошлого года. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки». Помощь получат 42 тыс. жителей города Мунчхона провинции Канвондо и уезда Ковон-гун провинции Хамгён-Намдо. На вышеуказанные средства закуплены брезентовые тенты, кухонная утварь, одеяла, средство для очистки питьевой воды. Сильнейшие дожди в Мунчхоне привели к гибели 10 человек, 60 человек пропали без вести. Всего пострадало 56 тыс. человек. Точных данных о масштабах ущерба в уезде Ковон-гун нет.