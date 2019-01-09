Компании РК вновь потребовали разрешить им посетить Кэсонский индустриальный комплекс

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Временный комитет компаний, работавших в Кэсонском индустриальном комплексе, потребовал от правительства РК разрешить своим представителям посетить Кэсон с целью проверки состояния оборудования и другого имущества. Требование было озвучено 9 января в ходе пресс-конференции. В комитете отметили, что вышеуказанные компании «держались» последние три года, веря правительству Мун Чжэ Ина, однако более это продолжаться не может. В этой связи было озвучено требование к правительству разработать меры по компенсации их ущерба, которые позволят им выжить. В комитете призвали правительство приложить усилия для того, чтобы Кэсонский индустриальный комплекс был освобождён от действия антисеверокорейских санкций. Помимо этого указывается, что с момента закрытия Кэсонского комплекса южнокорейские компании уже семь раз направляли в министерство по делам воссоединения запросы на посещение Кэсона. Но ни один из них не был одобрен. В министерстве отметили, что понимают ситуацию, но данный вопрос решается с учётом множества факторов, в числе которых сотрудничество с заинтересованными ведомствами, позиция мирового сообщества, необходимость достижения договорённости с КНДР и другие.