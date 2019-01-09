Альбом Love Yourself: Answer группы BTS 19 недель остаётся в чарте Billboard 200

Photo : YONHAP News

Переизданный альбом Love Yourself: Answer южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS), поступивший в продажу в августе прошлого года, занял 59-ю строчку в чарте Billboard 200. Данный чарт включает наиболее популярные музыкальные альбомы и мини-альбомы в США. Его составляет еженедельный журнал Billboard. Нынешний показатель на 18 позиций выше, чем на прошлой неделе. Данный альбом занял первое место в чарте Billboard 200 в сентябре прошлого года. После этого он продолжает держаться в данном рейтинге 19 недель подряд.