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Культура

Альбом Love Yourself: Answer группы BTS 19 недель остаётся в чарте Billboard 200

Write: 2019-01-09 11:46:34Update: 2019-01-09 14:39:05

Альбом Love Yourself: Answer группы BTS 19 недель остаётся в чарте Billboard 200

Photo : YONHAP News

Переизданный альбом Love Yourself: Answer южнокорейской группы «Бантхан сонёндан» (BTS), поступивший в продажу в августе прошлого года,  занял 59-ю строчку в чарте Billboard 200. Данный чарт включает наиболее популярные музыкальные альбомы и мини-альбомы в США. Его составляет еженедельный журнал Billboard. Нынешний показатель на 18 позиций выше, чем на прошлой неделе. Данный альбом занял первое место в чарте Billboard 200 в сентябре прошлого года. После этого он продолжает держаться в данном рейтинге 19 недель подряд. 
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