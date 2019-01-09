В этом году объём производства смартфонов 5G составит лишь 5 млн единиц

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В этом году южнокорейская компания Samsung Electronic и китайские компании Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo планируют произвести только 5 млн смартфонов, поддерживающих технологию 5G. Об этом 9 января сообщила аналитическая компания TrendForce. Это связано с низким уровнем распространённости технологии, который составит лишь 0,4%. Кроме того, расходы на исследования и разработку, связанные со смартфонами 5G всё ещё очень высоки. Указывается также на проблемы с высоким потреблением энергии такими девайсами и со стратегией определения их стоимости. В компании отмечается, что все эти моменты нужно тестировать на рынке, а для распространения смартфонов с поддержкой технологий связи нового поколения необходима развитая сеть 5G.