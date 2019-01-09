Митинги перед посольством Японии в Сеуле проводятся уже 27 лет

Photo : YONHAP News

9 января Корейская ассоциация женщин, пострадавших от сексуального рабства в период Второй мировой войны и Корейский совет по делам жертв сексуального рабства в японской армии провели очередной митинг перед посольством Японии в Сеуле. Они также отметили 27-летие начала данных митингов, которые начали проводиться 8 января 1992 года. Первый митинг был организован по случаю визита в РК бывшего премьер-министра Японии Киити Миядзава. С тех пор митинги проходят каждую среду. Жертвы сексуального рабства и простые жители РК требуют от японских властей официальных извинений и законной компенсации. В организации выразили надежду на то, что данная проблема будет решена, а права и достоинство жертв будут восстановлены. Сами жертвы сексуального рабства в мероприятии не участвовали по состоянию здоровья.