Председатель госсовета КНДР продолжает визит в Китай

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9 января председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын, находящийся с официальным визитом в Китае, посетил фармацевтическую фабрику компании Tong Ren Tang, имеющей более чем 300-летнюю историю. Затем северокорейский лидер вернулся в резиденцию, откуда вскоре направился в гостиницу «Пекин», где, как полагают, состоялся совместный обед с председателем КНР Си Цзиньпином. Во второй половине дня ожидается отъезд северокорейской делегации на родину. Первая встреча лидеров Китая и КНДР состоялась 8 января. О содержании переговоров, проходивших около часа в Доме народных собраний, не сообщается. Как полагают, они были посвящены вопросам активизации сотрудничества между двумя странами и координации позиций в преддверии второго американо-северокорейского саммита. По окончании встречи китайский лидер устроил обед в честь делегации КНДР.