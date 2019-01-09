Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын завершил визит в Китай

Write: 2019-01-09 16:06:10Update: 2019-01-09 16:07:53

Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын завершил визит в Китай

Photo : YONHAP News

9 января председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын завершил официальный визит в Китай. В 14:08 по местному времени поезд с северокорейской делегацией отправился с вокзала Пекина. Его прибытие в Пхеньян ожидается утром 10 января. В первый день визита 8 января в Доме народных собраний прошли переговоры северокорейского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продолжались около часа, и об их содержании не сообщается. Как полагают, обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества и координации позиций в преддверии второго американо-северокорейского саммита. По окончании встречи китайский лидер устроил обед в честь делегации КНДР. Утром 9 января Ким Чон Ын посетил фармацевтическую фабрику компании Tong Ren Tang. Перед отъездом Ким Чон Ына на родину состоялся совместный обед с председателем КНР. Северокорейского лидера в поездке сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. В составе официальной делегации были, в частности, заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр обороны Но Гван Чхоль. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем