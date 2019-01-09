Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын завершил визит в Китай

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9 января председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын завершил официальный визит в Китай. В 14:08 по местному времени поезд с северокорейской делегацией отправился с вокзала Пекина. Его прибытие в Пхеньян ожидается утром 10 января. В первый день визита 8 января в Доме народных собраний прошли переговоры северокорейского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продолжались около часа, и об их содержании не сообщается. Как полагают, обсуждались вопросы активизации двустороннего сотрудничества и координации позиций в преддверии второго американо-северокорейского саммита. По окончании встречи китайский лидер устроил обед в честь делегации КНДР. Утром 9 января Ким Чон Ын посетил фармацевтическую фабрику компании Tong Ren Tang. Перед отъездом Ким Чон Ына на родину состоялся совместный обед с председателем КНР. Северокорейского лидера в поездке сопровождала его супруга Ли Соль Чжу. В составе официальной делегации были, в частности, заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль, заместитель председателя ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр обороны Но Гван Чхоль.