Лидер КНДР подтвердил в Пекине приверженность денуклеаризации

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Пхеньян будет продолжать политику урегулирования проблем Корейского полуострова путём диалога и консультаций. Кроме того, северокорейская сторона приложит усилия к тому, чтобы второй саммит лидеров КНДР и США оказался результативным. Об этом заявил председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын в ходе состоявшихся во вторник в Пекине переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подтвердил, что Пхеньян будет последовательно осуществлять ядерное разоружение, выразив надежду на то, что заинтересованные стороны будут оказывать содействие данному процессу,-сообщает агентство Синьхуа. Выразив благодарность лидеру КНР за приглашение в Пекин, Ким Чон Ын напомнил, что в наступившем году КНДР и Китай отмечают 70-летие установления дипотношений. В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность оказывать активное содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова, укреплять и развивать отношения с КНДР как на межпартийном, так и на межгосударственном уровне. Визит лидера КНДР в Китай состоялся с 7 по 10 января. По мнению экспертов, целью визита было согласование позиций Пекина и Пхеньяна в преддверии возможного второго северокорейско-американского саммита.