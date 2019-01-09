РК на втором месте в «индексе паспортов»

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РК заняла второе место в «индексе паспортов», составленном компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Места в рейтинге присваиваются на основании числа стран, куда их жители могут въехать без оформления визы или получить визу по прибытии. Южнокорейцы могут посетить без визы 189 стран, столько же стран могут посетить жители Сингапура. В рейтинге, в который вошли 199 стран, первое место заняла Япония, граждане которой могут посетить без визы 190 стран. На третьем месте Германия и Франция, на четвёртом – Дания, Финляндия, Италия и Швеция. США и Великобритания на шестом месте. Россия занимает 48-е место (119 стран). КНДР, Эфиопия и Иран находятся на 69-м месте. На последнем месте Ирак и Афганистан - 30 стран с безвизовым посещением.