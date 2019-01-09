К 100-летию Первомартовского движения правительство РК готовит специальную амнистию

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Правительство РК готовит специальную амнистию, приуроченную к 100-летию Первомартовского движения за независимость и создания временного правительства РК. Разработкой соответствующего закона занимаются министерство юстиции и администрация президента. В прокуратуру направлено распоряжение определить категории кандидатов на амнистию, которая затронет главным образом совершивших гражданские правонарушения, в том числе, нарушителей закона о дорожном движении, правил проведения собраний и митингов. В список кандидатов на амнистию будут включены граждане, которые участвовали в митингах против размещения ПРО THAAD, строительства ЛЭП в городе Миряне провинции Кёнсан-Намдо, строительства базы ВМС на острове Чечжудо, а также требовавшие установить причины гибели парома «Сэволь». Закон об амнистии утверждает глава государства. Под предыдущую амнистию, проведённую в декабре 2017 года, подпали 6.444 человека.