38 North: Ядерные объекты в Ёнбёне не работают, но поддерживаются в рабочем состоянии

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Основные объекты северокорейского ядерного центра в Ёнбёне не работают, но поддерживаются в рабочем состоянии. Как сообщил в среду интернет-портал 38 North, который специализируется на северокорейской проблематике, такой вывод сделали эксперты Центра имени Генри Стимсона в Вашингтоне, проведя анализ спутниковых снимков от 19 декабря прошлого года. На них видно, что на крышах двух зданий с газовыми центрифугами нет снега. Это может указывать на то, что объект работает. Этот вывод подтверждается замёрзшим водяным паром в непосредственной близости от холодильных установок. Между тем, на основе одних только изображений невозможно определить, поступает ли на центрифуги уран для обогащения. Большая часть крыш других объектов, в том числе, непосредственно реактора и радиохимической лаборатории, покрыты снегом. Кроме того, канал рядом с насосной станцией покрыт льдом и снегом, следовательно, вода для охлаждения реактора не поступает.