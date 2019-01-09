Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает расти

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина растёт две недели подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 7 по 9 января агентством Realmeter среди полутора тысяч жителей разных регионов страны, он составил 50,1%, что на 3,7% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательно оценивают деятельность президента 44,2% опрошенных, что на 4% меньше, чем неделю назад. Рост рейтинга главы государства обусловлен его активным отношением к решению проблем национальной экономики. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40,7%, партии Свободная Корея - 24,2%, партии Справедливости – 9,5%, партии Справедливого будущего – 6,6%, партии Демократии и мира – 1,9%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.