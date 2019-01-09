Частные компании получат возможность участвовать в космической индустрии

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Частные компании получат возможность участвовать в ракетно-космической индустрии. Она предусмотрена стратегией развития космической отрасли РК, принятой в среду на совещании Национальной комиссии по космосу при министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Правительство намерено сместить акцент в данной отрасли с государственного сектора на частный, поскольку космический сектор больше не является прерогативой государственных учреждений. В последние годы в мире появились частные компании, которые отправляют людей и космические корабли в космос. Для достижения цели решено создать специальную группу для разработки мер по коммерциализации космического сектора. Она будет способствовать передаче технологий, разрабатываемых государством, частным компаниям, а также оказывать поддержку частным фирмам, участвующим в разработке спутников и ракеты-носителя.