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В 2019 году РК займёт пятое место в мире по расходам на «интернет вещей». Об этом сообщила аналитическая компания IDC, опубликовав отчёт Worldwide IoT Spending Guide. Глобальные расходы на «интернет вещей» в 2019 году составят 745 млрд долларов, что на 15,4% превысит показатель 2018 года. США и Китай станут мировыми лидерами по уровню расходов - 194 млрд долларов и 182 млрд долларов соответственно. За ними следуют Япония (65,4 млрд долларов), Германия (35,5 млрд долларов), РК (25,7 млрд долларов), Франция (25,6 млрд долларов) и Великобритания (25,5 млрд долларов). Согласно прогнозу IDC, своим ростом рынок будет обязан сферам производства, потребления, транспорта и коммунальных услуг. Внедрение «интернета вещей» происходит во всех отраслях, в правительствах и в повседневной жизни потребителей. Мы всё чаще наблюдаем за тем, как данные, создаваемые подключёнными устройствами, помогают предприятиям работать более эффективно, получать новые данные о бизнес-процессах и принимать решения в режиме реального времени.