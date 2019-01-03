Мун Чжэ Ин: Второй северокорейско-американский саммит состоится в ближайшее время

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Второй северокорейско-американский саммит состоится в ближайшее время, и он поможет укрепить мир на Корейском полуострове. Об этом заявил на состоявшейся 10 января новогодней пресс-конференции президент РК Мун Чжэ Ин. По словам южнокорейского лидера, подготовку к саммиту подтверждает визит лидера Ким Чон Ына в Китай. Он напомнил, что к настоящему моменту созданы условия для реализации ключевых межкорейских проектов, и Сеул будет работать над скорейшим решением проблемы антисеверокорейских санкций. Их ослабление будет идти параллельно темпам денуклеаризации Севера. Понимание лидером КНДР термина денуклеаризации Корейского полуострова не отличается от его понимания другими странами. Отметив позитивную роль Китая в процессе денуклеаризации и установления режима мира на Корейском полуострове, Мун Чжэ Ин выразил уверенность в том, что в наступившем году процесс межкорейского примирения и сближения продолжится. Что касается визита Ким Чон Ына в Сеул, то переговоры о его подготовке начнутся сразу после второго северокорейско-американского саммита.