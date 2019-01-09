В РК продолжается рост денежной массы

По данным Банка Кореи, опубликованным в четверг, денежный агрегат M2, который включает наличные деньги, депозиты до востребования, сберегательные счета, однодневные операции "репо" коммерческих банков, однодневные займы, а также принадлежащие семейным хозяйствам паи взаимных фондов денежного рынка, составил на конец ноября прошлого года 2 квдрл 693 трлн вон или 2 трлн 400 млрд долларов. Это на 6,8% превышает показатель того же периода 2017 года. По словам экспертов, денежная масса увеличивается на фоне устойчивого роста частного кредитования. Темпы её роста с начала прошлого года превышают 5% в месяц благодаря увеличению корпоративного кредита. М2 представляет собой ключевой экономический показатель, за которым осуществляется строгий контроль.