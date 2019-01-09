Президент РК поделился планами работы правительства на 2019 год

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Выступая в четверг на традиционной новогодней пресс-конференции, президент РК Мун Чжэ Ин познакомил журналистов с основными направлениями политики правительства в наступившем году. Он подтвердил приверженность гуманной экономике, пообещав сосредоточиться на том, чтобы люди почувствовали положительные результаты правительственной политики всеобъемлющего роста. Он признал, что уровень занятости сегодня не удовлетворяет ожиданиям народа, индивидуальные предприниматели переживают трудности, продолжается застой основных отраслей обрабатывающей промышленности. Президент признал также, что правительство не смогло своевременно реагировать на изменение ситуации на рынке трудоустройства, вызванное изменением промышленной структуры и потребительской тенденции. В этой связи Мун Чжэ Ин подчеркнул важность развития инновационных отраслей для решения актуальных вопросов экономики. Он напомнил, что правительство намерено инвестировать 1 трлн вон или 893 млн долларов в такие передовые отрасли как электронные данные, искусственный интеллект и водородные автомобили.