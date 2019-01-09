Сотрудники BMW Korea в ранге руководителей приговорены к лишению свободы на 8–10 месяцев

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Суд Центрального административного округа Сеула приговорил шестерых бывших или действующих сотрудников BMW Korea в ранге руководителя к лишению свободы на 8-10 месяцев за манипуляцию отчётов о выпуске выхлопных газов автомобилей. Трое из них получили отсрочку исполнения приговора. Кроме того, само юридическое лицо BMW Korea признано виновным и приговорено к выплате штрафа на сумму 14,5 млрд вон или 13 млн долларов. В вердикте суда говорится, что компания BMW Korea долгое время манипулировала результатами тестирования расхода топлива автомобилями. Таким образом, она препятствовала работе административных органов по улучшению атмосферы воздуха и лишилась доверия южнокорейских потребителей. Компании BMW Korea предъявлено обвинение в манипуляции содержанием документов о расходе топлива, начиная с 2011 года, в результате чего в РК ввезены примерно 29 тыс. автомобилей с искажёнными данными в сопроводительных документах.