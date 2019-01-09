В прошлом году РК заняла 21-е место в ежегодном рейтинге демократии. Это на 1 строчку ниже, чем в предыдущем году, сообщила исследовательская компания Economist Intelligence Unit (EIU). Исследование охватило 167 независимых государств. Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура, а также гражданские свободы. По результатам анализа страны попадают в одну из четырёх категорий: «полная демократия», «недостаточная демократия», «гибридный режим» и «авторитарный режим». Первое место в рейтинге демократии заняла Норвегия, затем следуют Исландия, Швеция, Дания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. США заняли 25-е место, Япония – 22-е место. На самом последнем – 167-месте в рейтинге демократии находится КНДР.