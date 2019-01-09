РК отстаёт от Китая в области искусственного интеллекта

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РК значительно отстаёт от Китая по общему количеству экспертов в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили в четверг в Институте международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли, опубликовав отчёт под названием «Тренд китайского рынка искусственного интеллекта в 2018 году через примеры стартапов». Согласно отчёту, число экспертов по искусственному интеллекту в Китае оценивается примерно в 18.232 человек, что в семь раз больше, чем в РК. Аналогичный показатель в США составляет 28.536 человек. В КНР действуют 1.040 профильных компаний - 20,8% от общего числа в мире, в то время как в РК лишь 26 компаний. За период 1999-2017 гг. на долю Китая приходилось 37% из ста тысяч патентов по всему миру, связанных с искусственным интеллектом. Доля США - 24,8%, Японии - 13,1%, РК - 8,9%. В отчёте института международной торговли говорится, что китайские компании оказывают различные услуги, основанные на технологиях искусственного интеллекта, благодаря поддержке правительства. Китайские стартапы внедряют различные решения в данной области, начиная с сегментов образования и медицины, и расширяют своё присутствие на мировом рынке.