Средний рост военных расходов РК до 2023 года превысит 7%

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В период с 2019 по 2023 год среднегодовой рост военных расходов РК превысит 7%. Их общий объём за предстоящие пять лет превысит 241 млрд долларов. Об этом говорится в докладе о среднесрочных планах в указанный период, представленном 11 января министерством обороны РК. В документе отмечается увеличение расходов, связанных с реализацией стратегических планов, в том числе стратегическим вооружением, а также с повышением обороноспособности. Данный план включает цели «оборонной реформы 2.0», которая направлена на создание крепкой обороны, способной эффективно противостоять любой угрозе в ситуации неопределённости. Также указывается на стремление сделать военные расходы более рациональными, проведя реструктуризацию военного персонала и сосредоточив финансирование на укреплении обороноспособности страны. В частности, большие средства будут вложены в создание стратегических сил сдерживания.