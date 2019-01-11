Бывший председатель Верховного суда РК Ян Сын Тхэ явился на допрос в прокуратуру

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11 января бывший председатель Верховного суда Ян Сын Тхэ явился на допрос в прокуратуру. Его подозревают в причастности к злоупотреблениям полномочиями в судебных органах, когда пост президента занимала Пак Кын Хе. В 9 часов утра Ян Сын Тхэ встретился с журналистами, зачитав обращение к народу, в котором извинился за беспокойство, вызванное различными событиями, которые имели место во время его работы на посту председателя Верховного суда. При этом он опроверг факты злоупотребления полномочиями. Ян Сын Тхэ впервые после начала расследования озвучил свою позицию. Бывший председатель Верховного суда впервые в истории страны вызван на допрос в прокуратуру.