В первой декаде января южнокорейский экспорт сократился на 7,5%

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В период с 1 по 10 января объём южнокорейского экспорта составил 12 млрд долларов 700 млн долларов, что на 7,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили 11 января в Таможенном управлении РК. Поставки за рубеж полупроводников сократились на 27,2%, текстильной продукции - на 26,5%, продукции судостроения - на 29,7%. При этом экспорт автомобилей вырос на 127,7%, средств беспроводной связи - на 23,5%, автозапчастей на 20,2%. Импорт в указанный период сократился на 6,8%, составив 14,5 млрд долларов. Таким образом, за первый квартал января дефицит торгового баланса составил 1 млрд 800 млн долларов.