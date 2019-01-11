Совет национальной безопасности РК обсудил визит Ким Чон Ына в Пекин

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10 января в Сеуле состоялось заседание Совета национальной безопасности при президенте, участники которого обсудили результаты визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Пекин. Они отметили, что визит поможет ускорить проведение второго американо-северокорейского саммита. Было также принято решение продолжать активные усилия для поддержания переговоров по вопросу денуклеаризации, а также обменов РК, США и Китая с КНДР на высоком уровне. Как сообщили в администрации президента, в ходе заседания был также затронут вопрос о распределении расходов между Сеулом и Вашингтоном на содержание американского военного контингента в РК.