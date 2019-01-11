В 2018 году объём кредитования южнокорейских домохозяйств сократился

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В декабре прошлого года объём кредитования южнокорейских домохозяйств увеличился на 6,5 трлн вон или 5 млрд 800 млн долларов в годовом исчислении. Об этом говорится в докладе, подготовленном финансовым комитетом, Банком Кореи и Комитетом финансового контроля. Рост за весь прошлый год составил 67 млрд 100 млн долларов. Это на 15 млрд долларов меньше, чем в 2017 году. Данный уровень роста оказался самым низким с 2014 года. Такое снижение объясняется значительным сокращением объёма кредитования в сфере страхования, взаимного финансирования, в сберегательных банках, через кредитные карты и продажи в рассрочку.