Половина южнокорейских компаний не планирует выплачивать бонусы к Новому году по лунному календарю

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47% южнокорейских компаний не планируют выплачивать сотрудникам премии и бонусы по случаю Нового года по лунному календарю. На это указывают результаты опроса, проведённого интернет-порталом по трудоустройству Saramin среди руководителей 855 компаний. 32,8% респондентов указали, что вместо бонусов сотрудники получат подарки. Среди других причин - отсутствие таких правил во внутреннем уставе и ухудшение финансовых показателей. В целом 63,6% компаний не будут выплачивать бонусы в связи с финансовыми проблемами. Средний размер бонуса в тех компаниях, которые намерены его выплатить составляет в среднем 710 тыс. вон или 635 долларов. Данный показатель сокращается два года подряд на 9% и 7% соответственно. Средняя стоимость подарков, которые будут выданы сотрудникам вместо бонусов, составляет 50 долларов.