В РК большая разница в размере зарплат между малыми и крупными компаниями

В РК сохраняется большая разница в размере зарплат между малыми и средними и крупными компаниями. Об этом говорится в докладе Корейской федерации малого и среднего бизнеса. Средний показатель в небольших компаниях составил 2.900 долларов, а в крупных 4.600 долларов. В 2012-2013 годах средний показатель малых и средних компаний составлял 64,1% от уровня крупных компаний, в 2014 году - 62,3%, в 2015 году - 62%, в 2016 году - 62,9%, а в 2017 году- 68,6%. В докладе также указывается, что в 2017 году в РК насчитывалось 3 млн 547 тыс. 100 малых и средних предприятий. На них пришлось 99,9% всего частного бизнеса.