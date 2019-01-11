В этом году фестиваль фантастических фильмов BIFAN откроется 27 июня

С 27 июня по 7 июля в городе Пучхоне провинции Кёнгидо пройдёт XXII Международный фестиваль фантастических фильмов (BIFAN). Фестивали проводятся с 1997 года с целью создания в Пучхоне «международной Мекки» низкобюджетных и независимых фильмов, а также организации площадки для знакомства любителей кино во всем мире с работами южнокорейских режиссёров. Заявки на участие короткометражных фильмов в фестивале будут приниматься до 29 марта, а полнометражных - до 30 апреля. В прошлом году фестиваль посетили 68 тыс. человек, что на 24% больше, чем в предыдущем году.