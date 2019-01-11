Морской пехоте РК исполняется 70 лет

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С 14 по 18 января в районе города Пхохана провинции Кёнсан-Пукто пройдёт программа «Зимний лагерь морской пехоты», посвящённая 70-летию южнокорейской морской пехоты. Такие программы проводятся ежегодно с 1997 года летом и зимой. 232 человека смогут познакомиться с бытом и задачами морской пехоты. За последние годы такой опыт получили 37 тыс. человек. В этом году участников программы ожидают специальные учения, а также особые праздничные мероприятия по случаю 70-летия данного рода войск. Они также смогут попробовать себя на уроках ближнего боя и в отработке десантирования с применением десантных бронемашин. К юбилейной дате командование запланировало ряд различных мероприятий.